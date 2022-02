1









Entrerà presto nel vivo in casa Juve - di nuovo - la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala, ormai un vero e proprio tormentone partito ancora ai tempi di Fabio Paratici, il primo ad avviare le discussioni con Jorge Antun. La situazione non ha registrato nessuno sviluppo particolare nelle scorse settimane, fatta salva l'iscrizione del procuratore nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. Come riferito da Calciomercato.com, ora i bianconeri dovranno presentare una nuova offerta, diversa dalla proposta di circa 10 milioni di euro complessivi (8 più 2 di bonus) formulata nei mesi scorsi.

Per ricostruire la "telenovela" bisogna però tornare, come dicevamo, ai tempi di Paratici: l'attuale dirigente del Tottenham, infatti, aveva promesso alla Joya un ingaggio da 12 milioni totali, da cui sono partite le richieste successive dell'attaccante e del suo entourage. Da capire, ora, se Dybala accetterà l'offerta al ribasso di Arrivabene e Cherubini, oppure se il 30 giugno concluderà la sua esperienza in bianconero per dirigersi verso altre mete.