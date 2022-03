C'è più di uno spiraglio che conduce alla speranza di un recupero prima della fine della stagione di Weston McKennie. Il centrocampista americano, dopo la frattura al piede rimediata il 22 febbraio nell'andata del match contro il Villarreal, potrebbe bruciare i tempi: non è da escludere - secondo Calciomercato.com - un suo rientro in campo a maggio, nonostante le parole di Allegri che per lui aveva sentenziato stagione finita.