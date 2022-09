Arrivato in punta di piedi dal Manchester City dallo scambio con Joao Cancelo, stiamo parlando di. Il brasiliano si è lentamente fatto spazio e ora è una guida per i giovani, oltre che un giocatore indispensabile per Massimiliano. Il suo contratto però è in scadenza a giugnoma la Vecchia Signora non vuole assolutamente privarsi del giocatore.Da qualche mese, come riferisce Calciomercato.com, sono iniziate le conversazioni con il suo entourage peril contratto con scadenza 2024. Il giocatore a Torino ma soprattutto alla Juventus sta benissimo, il bianconero è come una seconda pelle. Vanno ancora trovate le intese totali su durata del nuovo accordo e ingaggio,accelera sapendo che per Danilo si muovono parecchi club europei di primo livello. Ora l'obiettivo di Madama è uno solo: blindare Danilo.