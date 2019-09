Come racconta Gazzetta.it, la Juve ora deve cambiare. O meglio: rotare. Uomini, calciatori. Per suddividere forze e iniziare a lanciare i giocatori, al fine di ritrovare la condizione ideale di squadra. Per il sito web della Rosea, dopo la sosta Sarri dovrà cominciare a inserire le riserve: da Demiral a Emre Can, passando per Bentancur. C'è pure Rabiot, che dopo un precampionato da protagonista non ha ancora visto il campo dal primo minuto. Infine, il rebus Dybala s'avrà da sciogliere in qualche modo: Higuain è il centravanti titolare, ma la Joya tornerà utile. Così come Bernardeschi, soprattutto quando dopo la sosta arriveranno Fiorentina e Atletico Madrid.