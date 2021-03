Per tanto tempo ci siamo tirati dietro il mantra del "La Juventus ha 10 punti meno dell'Inter, ma virtualmente è -7 per la partita da recuperare col Napoli il 7 aprile". Con la sconfitta di oggi all'Allianz Stadium col Benevento, i bianconeri invece si trovano in una situazione ben diversa. L'Inter conduce la classifica con 65 punti e una partita in meno (il famigerato recupero col Sassuolo), il Milan segue a 59, Juve e Atalanta pari merito a 55 ma la squadra di Pirlo ha anch'essa una gara in meno. In pratica, ora il -10 dai nerazzurri di Conte e "pieno", senza più la virtualità del -7.

LA CLASSIFICA DELLE PRIME 4 (con l'asterisco le partite in meno)

Inter 65 *

Milan 59

Juventus 55 *

Atalanta 55