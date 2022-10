La Juve si lecca le ferite e affronta uno dei giorni più difficili degli ultimi 10 anni. Il morale non può che essere nero, perché intorno a una sconfitta di questa portata - non il risultato di ieri sera ma l'intero percorso - circolano tutte le riflessioni per un futuro che deve necessariamente diverso dal presente e dal recentissimo passato. Aldilà di ogni valutazione su Massimiliano Allegri, che Agnelli ha confermato dopo Haifa,- Sì, perché il ko contro il Benfica, oltre che essere un macigno sul percorso di Allegri alla Juventus, rischia anche di essere un ostacolo complesso da superare per quella vecchia guardia che ha palesato tutte le proprie lacune e un rendimento troppo al di sotto degli standard, a cui loro stessi avevano abituato.Fatto anche di, invocati a gran voce dai tifosi, ma non solo. Il primo nome? Iling-Junior. La sua prestazione di ieri, quella spensieratezza, unita alla voglia e quella brillantezza nel saltare l'uomo sono piaciute tanto e il suo nome è balzato in un attimo in cima alla lista delle preferenze.Classe 2003, talento strappato al Chelsea e in odore di rinnovo è uno di quei giovani che stanno iniziando ad uscire dal settore giovanile. Sì, nella giornata più nera, una buona notizia c'è: il lavoro di questi anni fatto tra U17, U19, e Next Gen inizia a pagare e ora prospetti da seguire, ma soprattutto su cui investire sono tanti. Giocatori di 19 anni, da inserire con costanza nelle rotazioni, che possono dare nuova linfa alla Juve, ma anche da coltivare e aspettare per costruirsi un futuro in cui il riciclo e la produzione di talenti sia davvero all'ordine del giorno.