A volte ritornano. E’ il caso di, che sembra destinato a lasciare il Chelsea a fine stagione: i Blues non dovrebbero rinnovare il prestito del Pipita (né riscattare il suo cartellino), decidendo così di “rispedirlo” a Torino. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , i piani della Juve per l’attacco della prossima stagione non comprendono la presenza dell’argentino, la cui permanenza allo Stadium è dunque complicata. Secondo Tuttosport, in ogni caso, Higuain guarda al possibile ritorno come a un’occasione di rilancio:, con cui ha giocato ai tempi del Real e con cui ha condiviso la Continassa solo per pochi giorni la scorsa estate.