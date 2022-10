E' stato uno dei grandi protagonisti delche ha annichilito la Juventus all'andata e al ritorno, ma sulle sue spalle pesa una situazione particolare: è in scadenza di contratto, e già nella prossima estate. Di fatto,da febbraio 2023 sarebbe pronto a firmare per una nuova squadra, pur concludendo la stagione a Lisbona. Il terzino sinistro, grande obiettivo di mercato dei bianconeri, ora deve prendere una decisione. E l'ha confessato anche il suo allenatore.- Schmidt teme di perderlo, questo è chiaro. "Ovviamente spero che rimanga, ma queste situazioni fanno parte del calcio. Se potessi, gli chiederei di continuare per più anni al Benfica. Dovrà prendere quella decisione lui stesso, ma al momento lo vedo molto concentrato e che gioca con piacere”, ha raccontato il tecnico tedesco, al quale Grimaldo sta dando tanto. La Juve fiuta la situazione, ma non è l'unica: è nel mirino dell'Inter e del Milan in Italia, anche le big di Premier sono vigili. Tocca far presto. E convincerlo a non firmare il rinnovo...