Una serata magica. Un gol incredibile. E pesantissimo. Eccola, la Juve, anche di: terza vittoria di fila e primissima marcatura per Nicolò, juventino da sempre e dunque con un sogno nel cassetto in meno. I prossimi? Trovare continuità, ritagliarsi un posto in bianconero, così come non è riuscito a fare in quest'inizio di stagione.Come racconta Calciomercato.com, a Lecce c'è stata la scintilla che può cambiare un copione che sembrava già scritto: cessione in prestito a gennaio per trovare più spazio e proseguire sul quel percorso di crescita iniziato nella straordinaria esperienza di Cremona. Per CM, diverse squadre avevano bussato alla porta della Juventus pronte a manifestare la propria disponibilità a garantire un posto da titolare a Fagioli. Ma Nicolò, bianconero fino al midollo, non ne vuole sapere di lasciare Torino. Il 21enne centrocampista è convinto di poter mettere in difficoltà Allegri nelle scelte.