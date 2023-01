Con un comunicato ufficiale ilha annunciato l'acquisto di Benoit, finito anche nel mirino della Juventus. Di seguito il comunicato dei Blues:"Benoit Badiashile ha completato un trasferimento definitivo al Chelsea dall’AS Monaco, firmando un contratto di sette anni e mezzo allo Stamford Bridge. Il difensore centrale è stato titolare in Ligue 1 nelle ultime cinque stagioni e recentemente ha esordito in prima squadra con la Francia, dopo aver rappresentato i Bleus fin dall’Under 16. Nonostante compia solo 22 anni a marzo, Badiashile vanta già una significativa esperienza nel massimo campionato francese e in Europa, dove ha giocato in Champions League ed Europa League con il Monaco, collezionando fino ad oggi quasi 150 presenze in tutte le competizioni."