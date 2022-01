Emergenza in difesa per la Juve. Sono risicate all'osso le scelte a disposizione di Allegri per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, che nella "pazza" partita di domenica allo Stadio Olimpico ha perso per squalifica anche De Ligt e Cuadrado. Come se già non bastassero le assenze di Danilo e Bonucci: il brasiliano è in fase di recupero dopo un lungo stop, ieri ha svolto parte dell'allenamento con la squadra ma non è pronto; l'azzurro, invece, è alle prese con un problema muscolare, e solo oggi deciderà se scendere in campo.

Un'ipotesi, questa, che comunque appare improbabile e che ridurrà dunque a due i centrali della Juve: Rugani e Chiellini. Il primo si è ritrovato titolare all'improvviso, dopo due presenze nel 2021 per turnover, mentre il secondo è rientrato nel finale dell'Olimpico, dove ha impiegato pochi minuti per far sentire la sua presenza. Ora, però, c'è bisogno di lui, anche se i minuti nelle gambe sono pochi. A destra, poi, c'è sicuramente De Sciglio, mentre a sinistra è ballottaggio tra Alex Sandro e Luca Pellegrini, entrambi un'incognita con il brasiliano "in crisi" e il classe 1999 mai impiegato in una finale. La situazione, insomma, è quella che è. Molto dipenderà dalla risposta definitiva di Bonucci. Dopodichè si vedrà se Allegri sarà costretto a inventarsi qualcosa...