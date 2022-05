"Perdere è una disgrazia, tornare a vincere è l’unica cosa che conta. Alla Juve hanno appena aggiornato il discusso, storico motto bonipertiano. La stagione zero tituli, la prima dopo oltre un decennio di successi diffusi e invidiati, e i limiti di spesa imposti dalla proprietà, il cui sforzo più importante è stato prodotto a gennaio per l’acquisto di Vlahovic e Zakaria , hanno spinto il management a correggere i piani dell’estate scorsa per puntare su una squadra di poca spesa iniziale ma molta resa finale". E' quanto scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, aggiungendo: "È la stagione delle contraddizioni che partono proprio dal risultato positivo - il posto in Champions - conquistato da Allegri: avesse continuato il campionato come l’aveva iniziato, con una Juve dimessa e indebolita dalla partenza di Ronaldo , nessuno avrebbe gridato allo scandalo : l’efficace rimonta con Vlahovic ha fatto invece sognare addirittura lo scudetto e scattare la paradossale condanna di Max. Non tutto è sbagliato , ma molto è da rifare".