Adesso è anche ufficiale:sono giocatori da prima squadra. Lo comunica la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale.Per entrambi, che già gravitano intorno alla Prima Squadra da tempo, il punto d'arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell'Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen. Per Yildiz, che nel frattempo ha trovato l'esordio anche con la Nazionale Maggiore della Turchia, sono già cinque le presenze in Serie A quest'anno. Huijsen, invece, ha esordito a San Siro, contro il Milan, mostrando fin dai primi istanti in campo personalità e talento.