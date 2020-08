2









Un'idea a centrocampo. Sembrano i tempi in cui Andrea Pirlo prendeva il pallone e inventava: stavolta dovrà restare a bordocampo, studiare, poi colpire. Intanto, il Maestro ha già trovato qualcosina di diverso: la sua Juve avrà Kulusevski e Arthur, fuori Pjanic e Matuidi. E i cambi non sono finiti qui: il prossimo nome è quello di Manuel Locatelli.



LA SCELTA - L'ha raccontato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il centrocampista del Sassuolo può dare tempi di gioco e velocità nella manovra. Impossibile arrivare a Tonali? Manuel è l'uomo giusto, anche se costa: 30 milioni per strapparlo ai neroverdi, con cui ovviamente i rapporti sono ottimi.



INTANTO, DZEKO... - Intanto, c'è pure Edin Dzeko nella lista dei futuribili bianconeri. Soprattutto nel caso in cui Pirlo dovesse optare per l'attacco pesante (l'allenatore ha detto di voler ripartire da Ronaldo e Dybala insieme), ecco che la scelta di Dzeko sembra essere quella più naturale per il reparto offensivo. Scrive Gazzetta: "Spalla perfetta per CR7, ha esperienza e tecnica e lavora molto per la squadra. Il tecnico lo preferisce a Milik, con cui la Juve aveva già avviato i contatti prima dell’esonero di Sarri". Dzeko è tornato oggi a Roma dalla Croazia, dovrà parlare con il club. Il nodo resta l'ingaggio: guadagna 7 milioni. Troppi, per ora, per la Juventus.