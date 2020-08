La Champions League come vetrina per il futuro. Houssem Aouar si è messo in mostra con il Lione arrivato fino in semifinale nella competizione. Dopo i messaggi lanciati dallo stesso giocatore su un possibile addio al club francese, il mercato si è acceso intorno al talentino classe '98. A dire la verità, la Juventus lo segue già da molto tempo e l'ha studiato da vicino durante il doppio confronto negli ottavi. Alla corsa per Aouar però ora si sono aggiunte anche Psg, Arsenal, Manchester United e Real Madrid.