Scade oggi il diritto di riscatto di Merih Demiral da parte dell'Atalanta. Come raccolto da Calciomercato.com, tecnico e dirigenza hanno già fatto la loro scelta, decidendo di non investire i 21 milioni di euro (più bonus) concordati con la Juve, dalla quale dunque il difensore turco è destinato a tornare. Torino, però, sarà solo una meta di passaggio. L'ex Sassuolo, infatti, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, tanto che i bianconeri puntano a cederlo a titolo definitivo per fare cassa.



La valutazione, sempre secondo i colleghi di CM, si aggira intorno alla stessa cifra fissata nell'ambito dell'accordo con l'Atalanta. Intanto, qualche club sta già drizzando le antenne. Demiral è un'idea dell'Inter in caso di partenza di Milan Skriniar, ma piace anche alla Fiorentina come ipotetico sostituto di Nikola Milenkovic. Meno interessata, invece, la Roma, al quale il giocatore era stato proposto nei giorni scorsi, con la Signora che aveva pensato di inserirlo in un'eventuale trattativa per Nicolò Zaniolo. Non si esclude, invece, la pista estera, con alcune squadre di Premier League alla finestra.