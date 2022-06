Non accennano a placarsi le preoccupazioni dei tifosi bianconeri per il futuro di Matthijs De Ligt. Non potevano passare inosservate, del resto, le parole pronunciate ieri dal difensore classe 1999, che dal ritiro dell'Olanda non ha escluso la possibilità di dire addio alla Juve: "Al momento sono in corso dei colloqui e quando sarà il momento deciderò se prolungare o guardare oltre" ha dichiarato l'ex Ajax, che poi ha aggiunto: "Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due volte di fila un quarto posto non è sufficiente, dovremo fare dei passi avanti, così è deludente".



Dopo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, sembra quindi che la Signora stia rischiando di perdere un altro dei suoi leader, uno dei giocatori indicati - insieme a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa - come i pilastri del nuovo ciclo bianconero, ancora con pochissime certezze in attesa di conoscere l'esito delle trattative per Paul Pogba e Angel Di Maria. I tifosi, da parte loro, sembrano spaccati. Se molti di loro, infatti, si dicono convinti dell'importanza e della centralità di De Ligt nel progetto Juve, oltre che naturalmente delle sue qualità, adesso nelle valutazioni complessive incombe anche un grosso "ma": a detta di alcuni, infatti, la sua ultima stagione non è stata particolarmente esaltante, o comunque non all'altezza del suo ingaggio da top player, pertanto, se arrivasse un'offerta stratosferica e il giocatore non si opponesse all'idea di partire, sarebbe opportuno considerare l'ipotesi di una sua cessione, che potrebbe rivelarsi decisiva per procedere con l'acquisto di altri rinforzi di peso. Resiste, comunque, anche la frangia di coloro per cui l'olandese è intoccabile, per cui le sue parole sono da leggere nell'ottica di un giovane ambizioso e determinato, che pretende di più, in termini di progetto e risultati, da un club come la Juve, che ha deciso di sposare proprio per fare un salto di qualità e che ora sta cercando di "scuotere" con l'atteggiamento da capitano. Per le scelte definitive c'è ancora tempo. Matthijs De Ligt, intanto, ha tracciato la strada, che possa piacere o meno.



Sfoglia la nostra gallery per leggere i commenti dei tifosi sulla vicenda: