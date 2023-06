. In pochi mesi sembra essere cambiato tutto per Juan, che da quasi sicuro partente si è trasformato in uno dei potenziali pilastri dellache verrà (e che con tutta probabilità sarà ancora guidata da Massimiliano, suo grande estimatore). A fare il punto della situazione è l'edizione odierna de La Repubblica: come ricostruito dal quotidiano, già mesi fa l'entourage dell'esterno colombiano, in scadenza di contratto, aveva chiesto un biennale per la sua permanenza a Torino a una cifra di poco inferiore all'ingaggio attuale, cosa che la dirigenza bianconera aveva rispedito al mittente.Dopo il "freddo" iniziale, però, ora la situazione è cambiata, anche alla luce delle difficoltà della Juve di investire per grandi colpi in vista di una stagione senza Champions nè Europa League. Per Cuadrado, quindi, si fa strada l'ipotesi di un rinnovo annuale con(da 5 a 2.5 milioni), con la volontà - questa volta reciproca - di trovare un accordo e chiudere la trattativa quanto prima.