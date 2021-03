di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Se c'è un tempo per i bilanci, arriverà solo a mente fredda. Se c'è un tempo per la delusione, per viverla nella sua pienezza, questa è la serata in cui va abbracciata tutta e senza risparmiarsi. Dall'inizio alla fine, dalla falsa partenza ai moti d'orgoglio. Perché questa è la Juve e lo è stata in tutta l'annata: spaventata e poi orgogliosa, stanca e a pezzi. Quindi delusa. Perennemente delusa. Senz'appello e senza la forza di contare nemmeno sulla superiorità numerica.



LA JUVE E' QUESTA - Non s'è risparmiata neanche una faccia vista in un'annata che si consacra nel suo timore più grande: la fragorosa illusione. Non ci sono alibi e l'orgoglio non deve nascondere le ceneri di un progetto imploso. Era una partita da vincere, il Porto l'ha incartata all'inizio e ha mantenuto persino quando sembrava a terra, impaurita, senza un briciolo di determinazione sul continuo attaccare bianconero. Andava chiusa nel finale, a prescindere da ogni episodio. Andava superato il turno, più forti di tutti i rigori non dati - ne contiamo comunque tre - e più forti di 180 minuti iniziati nel peggior modo possibile e conclusi in un incubo ormai ricorrente. Ricorrente perché sono fuori agli ottavi, ancora. Ricorrente perché delusioni così cocenti portano alla memoria notti magiche e rimonte impossibili e sfiorate.



LE COLPE - Ecco, chiariamo subito: questa non è una notte dai cuori forti. Non è tutto cuore e pronostici ribaltati: erano a favore della Juventus. Che si è rialzata in una situazione pur favorevole. Che ha cambiato le sue sorti anche perché Taremi ci ha messo lo zampino. Che non aveva altri mezzi e altra scelta se non ribadire il proprio status con l'orgoglio, aggrappandosi alle parate di Szczesny e ai guizzi di Chiesa. Facile, troppo, puntare il dito sui singoli e quindi su Ronaldo. Si rischierebbe pure di perdere il quadro generale. Oggi, la domanda, bisogna porla: quale futuro ha questa squadra? Guardando le facce di De Ligt e dell'uomo dalla notte perfetta, è roseo nonostante tutto; guardando le difficoltà di Cristiano, sembra tutto da rifare.