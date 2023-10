Ladi Massimilianosta attraversando un periodo di sfide e difficoltà che stanno mettendo a dura prova le prestazioni della squadra in campo. Uno dei colpi più duri è stato il risultato positivo al test antidoping di Paul, confermato anche dalle contro analisi. La durata della sua squalifica e quanto tempo dovrà rimanere fuori dal campo sono ancora sconosciuti, lasciando la squadra senza uno dei suoi giocatori chiave. Inoltre, c'è una notizia fresca:Oltre alle implicazioni legali, questo solleva la questione di chi prenderà il suo posto nel centrocampo di Allegri.Cristiano, dirigente della, sta lavorando per affrontare questa delicata situazione. Molti nomi sono stati considerati, ma uno dei favoriti, almeno tra i dirigenti juventini, è Khéphren, fratello di Marcus e centrocampista del Nizza. Le sue caratteristiche fisiche, potenza e giovane età (essendo del 2001) sembrano corrispondere alle esigenze del club bianconero. Tuttavia, il Nizza richiede almenoper cedere il giocatore, il che potrebbe rappresentare una sfida data la politica finanziaria adottata dalla Juventus. Inoltre, la concorrenza sia in Serie A (dall'Inter) che dalla Premier League (dal Liverpool) rende la situazione più complessa. Ci sono diverse opzioni da considerare, e il fascicolo resta aperto.Cristiano Giuntoli ha dichiarato: "Se ci saranno delle opportunità, valuteremo se è il caso di intervenire. Dobbiamo fare delle valutazioni". Oltre a, ci sono altri nomi che hanno attirato l'attenzione della. Il giovane talento ucrainodelloè uno dei nomi più discussi, ma le richieste finanziarie potrebbero rendere difficile l'affare. Inoltre, la Juventus sta esplorando la possibilità di acquistaredal. Il centrocampista desidera un ruolo di maggior rilievo, ma molto dipenderà dalle richieste finanziarie del club inglese. Lazarè un'altra opzione in casa, cercando una chance in una grande squadra dopo il mancato trasferimento all'Inter.