La Juventus in procinto di affrontare lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium per la 4^ giornata di Champions League. Una partita delicata dato il momento vissuto dalla squadra di Allegri. E come sottolinea la prima pagina della Gazzetta dello Sport "Ora ci prova lo psicologo". Mentre sul Corriere dello Sport non sono presenti tracce juventine, su Tuttosport la musica cambia: l'apertura è un altisonante "Juve, ti giochi mezzo Vlahovic"