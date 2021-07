Ilè pronto a offrire 80 milioni di euro per Federico, scrive la Gazzetta dello Sport. Ma, per la Juventus, l'esterno dell'Italia campione d'Europa non è in vendita. Intanto, anche i dati OPTA hanno consacrato un Chiesa da urlo in questi Europei: "12 – Federico Chiesa ha collezionato più movimenti palla al piede terminati con un tiro (9) o con un'occasione creata (3) rispetto a qualsiasi altro giocatore a #EURO2020 (12). Tre di questi sono arrivati ​​nella finale, più di ogni altro giocatore in gara. Dinamico. #ITA".