Con Adrienha funzionato: gli ha chiesto 10 gol e lui ne ha fatti 11 (al secondo tentativo, ma tant'è). Ecco, ora Massimilianosta tentando la stessa strategia con Federico, alzando l'asticella a 16: come spiega Tuttosport, è una vera e propria sfida quella che il tecnico livornese ha lanciato all'azzurro classe 1997, partito a razzo domenica a Udine dopo un biennio in cui, tra il lungo stop del giocatore per l'infortunio con i successivi strascichi e una serie di equivoci tattici, i due non hanno mai trovato il feeling giusto, anzi hanno spesso e volentieri faticato a capirsi.- Ora tuttavia, come è sembrato di capire alla Dacia Arena, tira un'aria nuova. In unaancora schierata con ilAllegri e Chiesa hanno trovato una sorta di mediazione, che si era già vista nelle amichevoli pre campionato: da quinto di centrocampo Federico è stato spostato nel ruolo di seconda punta con libertà di allargarsi a sinistra e dialogare sia con la prima punta (Dusan) che con l'esterno di sinistra (Andrea, subito entusiasta dell'intesa trovata con lui). Il gol, non a caso, è arrivato dalla zona centrale del campo, dove Allegri ha piazzato il suo numero 7 per far sì che potesse essere più incisivo in fase realizzativa. L'obiettivo, del resto, è ambizioso (ma non impossibile): a 16 reti Chiesa può davvero arrivarci.