Con lui Massimilianoè stato chiaro:, insomma diventare molto più incisivo e concreto sotto porta convincendosi a giocare da attaccante vero, da seconda punta nello specifico, pur partecipando anche alla manovra della squadra. Questa la "missione" a cui è chiamato Federiconella nuova, di cui può davvero diventare l'uomo in più, quello in grado di fare la differenza. Come riflette La Gazzetta dello Sport, i dati delle ultime stagioni raccontano che il classe 1997 ha cambiato spesso posizione: esterno a tutto campo, centrocampista esterno, punta, ala e seconda punta, con una duttilità che rischiava di diventare un boomerang e di togliergli fiducia: ora, però, Allegri gli ha dato una collocazione ben precisa da seconda punta, dove l'ha provato per tutta l'estate.- Federico, insomma, deve essere il presente e il futuro della Juve. Motivo per cui Cristianonon potrà rimandare ancora a lungo i colloqui per ildi contratto in scadenza tra due anni: un orizzonte temporale delicato, dal momento che ad oggi non c'è nessuna intesa in via di definizione, con il rischio che tra dodici mesi la Juve possa trovarsi con le spalle al muro. Anche per questo, come riferisce Tuttosport, è già stata contemplata anche l'ipotesi di unper allontanare lo spettro di un addio a parametro zero e, al contempo, non impegnare le parti a lungo termine (un po' come successo con Adrien): nè il club a livello economico, visto che Chiesa vorrebbe rivedere le cifre al rialzo, nè il giocatore a livello tecnico, in attesa di capire le ambizioni della società.