Si dice che l'appetito vien mangiando. Ecco, ora Andreaha più fame che mai dopo il gol contro il Verona che ha regalato allatre punti preziosissimi e una notte in cima alla classifica di Serie A. Sapendo di poter approfittare anche dell'assenza per infortunio di Timothy, adesso il classe 2000 si candida a diventare unper Massimiliano, che in vista del match contro ladeve già fare a meno di Alex Sandro, Mattia De Sciglio e probabilmente Danilo: in tale contesto la soluzione naturale prevede di riportare Westonsulla fascia e affidare il ruolo di mezzala a Fabio, ma con l'alternativa di adattare sulla destra proprio Cambiaso, come racconta Il Corriere di Torino.- Il 23enne, infatti, calcia con entrambi i piedi, ha buona gamba, ottima intraprendenza e una certa versatilità. Ne aveva parlato lui stesso durante la presentazione da nuovo giocatore bianconero, spiegando come Allegri gli avesse subito chiesto di mettersi a disposizione ed esprimersi al meglio sia a destra che a sinistra. E ora il suo contributo potrebbe rendersi necessario su quella corsia che era l'habitat naturale del suo idolo Joaoe che ha già avuto modo di "arare" in qualche occasione l'anno scorso con la maglia del Bologna, in un caso proprio contro la Juve allo Stadium per rimpiazzare Lorenzo De Silvestri. Andrea ha tanta voglia di emergere, di essere ancora decisivo: che sia davvero arrivato il suo momento?