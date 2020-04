6









Cambia tutto per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è il grande sogno di mercato della Juventus per la prossima stagione e l'ultimo indizio che arriva dall'Inghilterra è certamente una buona notizia per il club bianconero. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, infatti, i Red Devils non hanno intenzione di attivare il rinnovo automatico di un anno, opzione presente nel contratto del centrocampista francese il cui accordo col club inglese scade nel giugno 2021. FRETTA - Senza il prolungamento della scadenza del contratto, di fatto, Pogba ha solo un anno di contratto rimasto, ergo i prossimi mesi saranno gli ultimi in cui lo United potrà cedere il calciatore senza correre il rischio di perderlo a zero per la seconda volta nella storia. I Red Devils hanno quindi fretta di trovare un accordo per la sua cessione. La Juve è in pole con Pogba che è più aperto che mai al ritorno in bianconero anche se il Real Madrid di Zidane non si sarebbe ancora tirato indietro. Ora però è lo United ad aver fretta di cedere il calciatore. La Juve prepara la prima mossa.