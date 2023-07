Sembrava che almeno uno tra Dusane Federicodovesse lasciare lanel corso di questo mercato estivo. Ora le quotazioni dei due sembrano essere cambiate, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Complice l'esclusione della Vecchia Signora dalle competizioni europee, la sentenza è arrivata nella prima serata di ieri. Madama quindi punterà tutto sul campionato e sullo Scudetto nella prossima stagione e così cambiano anche le posizioni di Vlahovic e Chiesa sul mercato.Federico Chiesa è apparso uno dei più in forma nell'amichevole contro il Milan della scorsa notte. SI sono viste accelerazioni, dribbling e lampi del vero "Chicco". Il suo contratto però scade nel 2025 e quindi la sua posizione potrebbe essere in bilico, anche se Madama vorrebbe trattenerlo all'ombra della Mole. Su Vlahovic invece ci si è convinti, potrebbe essere proprio l'uomo giusto da cui ripartire. Lasciandogli ancora una stagione di tempo per dimostrare il suo vero valore che finora a Torino non si è visto.