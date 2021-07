Cristiano Ronaldo sì, Cristiano Ronaldo no. Negli ultimi mesi si è tanto parlato, giustamente, dei malumori di CR7 nei confronti degli ultimi tempi dell'esperienza juventina e della possibilità che possa decidere, insieme all'agente Jorge Mendes, di andar via dalla Juventus. Tuttavia la giornata di ieri ha in un certo senso riavvicinato CR7 alla permanenza alla Juve, quantomeno per il suo ultimo anno di contratto.Il nuovo direttore sportivo bianconero ha fatto capire che non ci sono segnali tangibili di una cessione . In pratica, il fuoriclasse portoghese non ha detto, almeno per ora, di volersene andare.Inoltre, fa notare Calciomercato.com, se prima gli unici due club che possibilmente potevano prendere Ronaldo erano due, il Manchester United e il Paris Saint-Germain, con l'acquisto monstre di Jadon Sancho da parte dei Red Devils (85 milioni di euro versati al Borussia Dortmund) il cerchio si restringe al solo PSG. E questo solo a una condizione: che parta Kylian Mbappè.Tra dichiarazioni assai prudenti del board Juve e United che, di fatto, con l'operazione Sancho esclude categoricamente di prendere anche Ronaldo lasciando il solo PSG (Mbappè permettendo) in lizza, l'inizio formale della stagione 2021-2022 porta con sé in dote una quotazione maggiore relativa alla possibile permanenza di Cristiano Ronaldo. Sarà un tema che ci accompagnerà tra un colpo di scena e l'altro per buona parte del mercato estivo!