"Ora si potrà dire che la Juve è fuori dalla lotta scudetto". Lo ha detto Massimiliano Allegri poco meno di una settimana fa, dopo la sconfitta contro l'Inter. Una frase che univa rassegnazione e delusione, che ha assunto almeno un altro significato dopo quella pronunciata in conferenza stampa: "Se avessimo battuto l'Inter avremmo potuto pensare allo scudetto". Allegri, dunque, ci credeva: a dispetto delle innumerevoli volte in cui ha detto che non era così. Cosa resta ora, dunque? Un obiettivo non certo paragonabile, ma reale e comunque importante: il quarto posto.



IL CAMMINO - Restano le tabelle e i calcoli da qui a fine stagione, cambiano le avversarie e la posizione della Juve. Questa volta è una posizione di vantaggio rispetto alle inseguitrici, che diventano - in ordine di classifica - Roma (-5), Lazio (-7) e Atalanta (-8, ma con una partita da recuperare). Il rush finale per i bianconeri prevede soltanto uno scontro diretto, con la Lazio alla penultima in casa, ma anche qualche altra insidia: la Fiorentina all'ultima giornata - quando però sarà auspicabile aver già chiuso ogni discorso - e la trasferta contro il Sassuolo alla 34^.



E LE ALTRE? - Il calendario più difficile sembra quello della Roma, che dovrà far visita al Napoli e all'Inter dopo questa giornata. Per la Lazio c'è il Milan in casa alla 34^ e, appunto, la trasferta dell'Allianz alla penultima. L'Atalanta, che recupererà solo a maggio la partita contro il Torino, andrà a San Siro contro il Milan sempre alla penultima. Attenzione poi al fattore coppe: fuori dall'Europa, i bianconeri hanno la Coppa Italia e affronteranno la Fiorentina il 20 aprile nella semifinale di ritorno, con l'auspicio di giocare anche la finale l'11 maggio (tra Genoa e Lazio in campionato); anche Roma e Atalanta hanno almeno un'altro impegno in programma: i rispettivi ritorni dei quarti di finale di Conference e Europa League. Solo la Lazio potrà dunque concentrarsi esclusivamente su un campionato che deve ancora regalare tutti i verdetti.