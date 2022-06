C'è un piano preciso per arrivare a Leandro Paredes, e ormai è piuttosto chiaro. L'obiettivo per il centrocampo è proprio l'argentino, attualmente in forza al Paris Saint Germain; Leandro sarebbe perfetto soprattutto per riempire quel vuoto in regia, attualmente c'è solo Locatelli che può svolgere quel ruolo, in attesa dell'uscita - già programmata - di Arthur. Per quest'ultima, la palla passa al mercato, e cioè: servirà un'offerta. IL PIANO - L'operazione Paredes però sembra quotata, sembra alla portata. Soprattutto, sembra accontentare ogni aspetto: tecnico, economico, tattico. Allegri sarebbe ben contento di vedere approdare il giocatore argentino e il giocatore argentino sarebbe ben contento di approdare alla Juventus, già sfiorata nelle ultime stagioni. Dove chiuderlo, l'incastro? Nell'accontentare il Psg. Sia con l'offerta giusta, sia con la contropartita adatta. Potrebbe essere Moise Kean, che a Parigi ha lasciato proprio un gran bel ricordo. L'italiano non vedrebbe l'ora di tornare in Francia e - una volta riscattato - le parti possono mettere sul tavolo l'operazione.