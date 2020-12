1









Serve una grande. Una grande squadra per una grande consacrazione. Finora, infatti, Barcellona a parte, i bianconeri hanno vinto e convinto contro squadre con cui non avevano certo alternativa. E allora sarà un Natale forse a metà, di sicuro non con un pieno di risposte: anche perché poco prima della sosta ci sarà la Fiorentina, non di certo una squadra in salute. Scrive Gazzetta: "Per la prova del nove serve ora una grande che, senza offesa, non dovrebbe essere la Fiorentina. Fin qui la Juve ha banchettato con le piccole e sembra essersi liberata dalle scorie dei pari con Crotone e Benevento. Ma contro le grandi, Barça escluso, non ha incantato. Probabile che sia impietosa quando l’approccio degli avversari – vedi il Camp Nou – è sbagliato. E allora il potenziale enorme viene fuori. Quello che non si può negare è che il progetto di Pirlo, al di là delle ironie sulla sua esperienza, sia visionario e moderno".