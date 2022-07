Quella di oggi si prospetta una giornata di fuoco per l'ambiente bianconero, alle prese con una delle operazioni più complesse e rocambolesche che questa sessione di mercato possa offrire. Il riferimento va indubbiamente alla situazione legata al brasiliano, ad un passo dal firmare con l'Inter fino a 48 ore fa, almeno fino a quanto Madama non ha deciso di prendere in mano le redini e iniziare a 'galoppare'. Già, perchè i nerazzurri non si sono smossi dalla loro offerta iniziale, lasciando così la possibilità al club di Andrea Agnelli di inserirsi prepotentemente e simbolicamente in questo affare. Ma c'è dell'altro, perchè grazie all'offerta presentata dagli uomini di mercato della Juve, i bianconeri ora hanno letteralmente surclassato gli 'eterni rivali', portandosi quasisia con il Torino, sia con l'entourage del giocatore. Le cifre dovrebbero aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro fissi più 5 di bonus, con il difensore che firmerà un quadriennale da 4,5 milioni a stagione.- Salvo ulteriori e clamorosi colpi di scena dunque, sta per definirsi quello che sarebbe l'ennesimo trasferimento da una sponda all'altra del Po, dato che negli anni precedenti si sono verificati numerosi cambi di fronte tra bianconeri e granata. Da, passando per, solo per citarne alcuni.