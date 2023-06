Dopo essere entrato nel "Club dei 500", ora Leonardovuole superare anche Giorgio: in caso di ingresso in campo questa sera contro l', il capitano dellafarebbe meglio per numero di presenze anche rispetto all'ex compagno di reparto (fermo a quota 430) e si porterebbe al 42° posto in solitaria nella classifica generale della Serie A. Il classe 1987, rientrato in campo nel turno scorso contro il Milan, ha segnato due reti e servito due assist contro l'Udinese in Serie A, e solo contro la Lazio conta più partecipazioni in massima serie (cinque).