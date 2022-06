La ricerca di una nuova traccia con l'Atletico Madrid per tenersi Alvaro Morata, ma su un binario parallelo anche quella per Marko Arnautovic, individuato come il vice-Vlahovic: la Juventus lavora per costruire il suo prossimo reparto offensivo, su più di un tavolo. Quello dell'austriaco - che tanto bene ha fatto al Bologna nella stagione appena conclusasi - è un nome a cui la dirigenza bianconera non è arrivata immediatamente. In principio, infatti, l'identikit ideale del vice-Vlahovic portava a Olivier Giroud, per il quale però non ci sono mai stati margini.



SORPASSO - Così, tra le ipotesi percorribili, Arnautovic ha messo la freccia superando i vari Milik e Simeone, che pure resta gradito. L'attaccante del Bologna, nonostante i 33 anni, è probabilmente il preferito da Allegri per caratteristiche: i contatti con l'agente Claudio Vigorelli - lo stesso di Zaniolo... - sono continui, riferisce Calciomercato.com, e il progetto Juve intriga il giocatore. Ma le trattative si fanno in tre e al momento l'intesa col Bologna non è affatto scontata: il club emiliano punta ancora su Arnautovic e vorrebbe proseguire con lui. Ma la Juve è lì, pronta a trasformare un'idea concreta in una trattativa vera e propria.