Come racconta Tuttosport,testa altri sistemi di gioco, come la difesa a tre con l’ex Frosinone, Rugani e Bremer, però la sostanza non cambia: l’Atletico va in rete altre due volte, una con la deviazione di Morata che inganna Perin, l’altra con il centravanti di riserva Cunha che approfitta di una marcatura un po’ leggerina, leit motiv della giornata alla Continassa.