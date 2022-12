Nella giornata di ieri si sono rivisti i primi giocatori dellaalla Continassa, certo, non tutti. Molti sono ancora impegnati nelin Qatar ed è probabile che qualcuno trapossa arrivare fino in fondo. Ciò che si è respirato allaperò non era tensione dopo gli ultimi avvenimenti e le dimissioni del Presidente Andreabensì un clima di serenità. Stando a quanto riferito da Tuttosport, non è ancora stata l'ora però di un discorso alla squadra tenuto da Massimiliano Allegri che si è limitato a dirigere l'allenamento.Quando al centro sportivo bianconero si inizieranno a vedere più giocatori arriverà il momento per il tecnico toscano di parlare alla squadra. Con l'obiettivo di fare chiarezza con i suoi su quanto accaduto durante la loro assenza. Insieme adpotrebbe tenere un discorso anche il nuovo presidente Maurizio, proprio per mostrare la sua vicinanza alla squadra. Ora, Allegri avrà un duplice compito: quello di tenere al dì fuori i problemi della Vecchia Signora e arricchire la sua squadra con i suoi primi due "nuovi acquisti" del mercato invernale Paule Federico. Max, dovrà essere bravo a guidare la sua nave anche in un periodo di tempesta e riportarla a galla, se necessario, dopo un periodo di crisi.