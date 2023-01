puòalla Juventus. E' quanto emerge dalle ultime notizie, in particolare dal portale Calciomercato.com: il brasiliano potrebbe proseguire per un'altra stagione in bianconero, nonostante l'iniziale decisione della Juve di non rinnovare il contratto all'ex Porto e a Juan Cuadrado. Al momento, non c'è ancora una trattativa, ma è un'idea che sta balenando nella testa dei dirigenti. E in particolare in quella di Massimiliano Allegri.Del resto, Alex sta vivendo una nuova vita da terzo di difesa: con il passaggio a 3 dietro, Allegri lo sta utilizzando come braccetto mancino, in modo tale da poter aiutare l'uscita palla al piede e la manovra dal basso. Ecco: proprio in questo Alex Sandro sta dimostrando personalità e continuità, oltre che tecnica. Ma su quest'ultima, nonostante le ultime stagioni difficoltose, in pochi avevano dubbi.L'idea sarebbe dunque quella di dargli un altro anno, un'altra stagione a Torino. Sandro non vorrebbe lasciare la Juventus e ha aperto a nuove proposte. A 32 anni da compiere, il brasiliano potrebbe accettare quindi l'idea di restare alla Juve, magari con ingaggio più basso e con più prospettive sul futuro. Cherubini e Allegri potrebbero proporre un anno con opzione unilaterale: basterà a convincerlo?