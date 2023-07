Dalle parti della Continassa il mercato sta entrando sempre più nel vivo, con Cristiano Giuntoli che è atteso con grande fermento da tutto il popolo bianconero, desideroso di iniziare a sognare colpi di rilievo. Tuttavia, ci sono però diverse situazioni in uscita da dover risolvere, prima di gettarsi a capofitto sugli obiettivi da portare a termine e una delle situazioni che sta tenendo banco da tempo è quella legata al- Per il brasiliano è infatti scattato il rinnovo automatico del contratto fino al 2024, nonostante il suo divorzio da Madama sembrava cosa certa fino a qualche mese fa. Questo ovviamente non esclude comunque una sua partenza ed è quello che vorrebbe che si verificasse la Juventus, desiderosa di, per poter monetizzare e reinvestire su altri fronti. Il brasiliano però ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione la rescissione del contratto e aspetta che vengano recapitate- Fino ad ora, l'unica offerta rinvenuta proviene dall', dove sono stati messi sul piatto 15 milioni di euro per due anni, ma che non sono stati accolti dalla controparte. Alex Sandro, infatti, attende delle 'chiamate' dalla, dove alcuni club hanno già puntato gli occhi su di lui e nelle prossime settimane potrebbero bussare alla porta della Juve per discutere della situazione. Bisogna però continuare a tenere i riflettori puntati anche sugli Emirati Arabi, dove potrebbero arrivare nuove proposte da capogiro.