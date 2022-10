. Il club bianconero ha in mente un necessario e doveroso restyling dei due terzini, con l'addio di Alex Sandro a scadenza praticamente certo e quello di Juan Cuadrado più che possibile. Contratti pesanti che la Juve non ha intenzione di portare avanti a certe cifre, così alla Continassa le antenne sono decisamente dritte, soprattutto nell’ottica di sfruttare le occasioni proposte dal mercato internazionale. La Juventus guarda fuori, ma anche in casa, dove ha già una carta importante, già affidabile e dagli abbondanti margini di crescita. Chi? Andrea Cambiaso.E' giovane e ha bisogno di mettere insieme partite, episodi e situazioni, ma in Serie A sta trovando la giusta continuità e con il Bologna giocando ad alti livelli. Due assist contro il Napoli e una serie di buone prestazioni, in crescendo. Dieci presenze in totale, ben divise tra Mihajlovic e Thiago Motta, e in casa Juve da inizio stagione gli occhi sono costantemente puntati su di lui. Come spiega Tuttosport, le possibilità di vederlo in bianconero nel prossimo campionato sono in ascesa, ma non solo. "Perché la Juventus - si legge - potrebbe avere bisogno di irrobustire il reparto prima, già a gennaio, e Cambiaso rispetto a soluzioni di più alto profilo presenta indubbi vantaggi: può agire su entrambe le corsie e non soltanto quella di sinistra, innanzitutto, e può prendere una scorciatoia per tornare a Torino. A Bologna è infatti approdato in prestito secco e, in virtù della stretta di mano estiva tra le due società, c’è margine per ragionare su un suo rientro anticipato. Così da dimezzare i tempi, quelli che a volte possono servire per risolvere i problemi".