Cambia il mercato dei portieri e questa volta tocca pure alla Juventus, che verosimilmente dovrà sostituire Gigi Buffon, al secondo giro di saluti della sua vita juventina. Come racconta Gazzetta, l'incognita sullo storico estremo difensore bianconero apre al ritorno di Perin nelle vesti di secondo portiere, un ruolo che ha già ricoperto "senza successo".



TENTAZIONE AUDERO - C'è però l'Atalanta sulle sue tracce, con Gasperini che l'ha già avuto per tanti anni al Genoa e lo accoglierebbe a braccia aperte al posto di Gollini. Il Genoa, dal canto suo, vorrebbe prolungare il prestito di un altro anno, mentre il giocatore sta naturalmente valutando tutte le opportunità. La Juve pensa inoltre alla possibilità di riacquistare Audero dalla Sampdoria: i blucerchiati non opporrebbero resistenza, ma vogliono incassare i 20 milioni spesi per acquistarli.