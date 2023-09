Siamo a settembre ed è il momento dei rinnovi. Sì, perché in queste settimane il club inizierà ad essere alle prese con i rinnovi, sia dei giovani che dei big. E come riporta La Stampa, i nomi coinvolti sono già tanti e tra questi c'è anche Paul Pogba, per cui è già previsto un incontro con l'agente Rafaela Pimenta. Respinte le ricchissime offerte dell'Arabia Saudita per continuare alla Juve, vorrebbe esserne il centro e a lui il club vorrebbe chiedere di rivedere l'attuale ingaggio spalmandolo su più anni. Lui, ma non solo. C'è un altro big tra le priorità: Federico Chiesa, in scadenza nel 2025. E poi, in lista, ci sono anche Szczesny, Rabiot, Rugani e Gatti.