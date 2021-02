Operazione rilancio. Potrebbe essere questo il titolo della partita contro il Porto per Alvaro Morata, in un periodo non semplice ma che sta cercando di affrontare con la maggiore tranquillità possibile. In questi casi basta un gol per togliere il nervosismo, e non c’è territorio migliore che quello europeo. 6 i gol per lui nella fase a gironi, record personale e stasera punta a riallacciare il feeling con la porta, anche per lanciare un messaggio alla società. Infatti, come riporta Calciomercato.com, ad oggi, l’opzione di riscatto immediato a 45 milioni di euro o il rinnovo del prestito per un’altra stagione a 10 milioni sono tutt’altro che automatici.