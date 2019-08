Non solo in Italia. La Juventus continua la sua espansione a livello globale, guardando ormai da anni ai mercati americani e, soprattutto, asiatici. Così, come riporta Calciomercato.com, è notizia di oggi, l'apertura di una branch ad Hong Kong. Nuovi uffici quindi, che non cambiano i centri del potere bianconero, ma li espandono: la missione della succursale asiatica avrà quindi il compito di consolidare il brand con i 171 milioni di potential fan individuati dalle indagini di mercato.