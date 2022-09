Adesso tocca ai giovani. Come racconta il Corriere dello Sport,cambierà tanto in vista della partita con la Salernitana: trattasi di prassi, data l'imminente Champions League. Aspettando le scelte definitive in vista di questa sera, tutto potrebbe ruotare attorno alla linea verde. Tra la prima volta da titolare di Nicolòe un'altra (ma non ultima) occasione per Moise, passando per la conferma di quel Fabio: è un nuovo spot al prodotto delle giovanili.Per il CorSport, a condizionare le voci legate a una nuova partenza è stata una condizione "non ottimale". Fin qui solo 7 minuti sabato scorso contro la Fiorentina, stasera però tocca a lui, contro la Salernitana in un centrocampo inedito ma dai piedi buoni ci sarà spazio anche per la prima da titolare di quel ragazzo che nel 2018 era già stato benedetto da Allegri. Poi Kean, rimasto anche per questioni contrattuali, e la nuova certezza: Fabio Miretti, classe 2003, che ha sfruttato al meglio le occasioni.