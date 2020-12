La Juventus sta lavorando ad un’operazione di mercato in sinergia con il Cagliari. Come riporta Sky Sport, il club bianconero ha messo da tempo nel mirino Bryan Reynolds, terzino destro americano dell’FC Dallas, club di MLS. Per il classe 2001 è in programma un incontro giovedì tra la Juve e gli agenti del calciatore. La volontà della dirigenza bianconera è quella di prelevare il giocatore dai Dallas, per poi lasciarlo in prestito al Cagliari, poiché trattasi di un extracomunitario e gli slot alla Juve sono giù al completo. Su Reynolds ci sono anche Bruges, Marsiglia, Milan e soprattutto Roma, che ha presentato un’offerta da 7,5 milioni di euro.