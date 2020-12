La Juventus starebbe pensando ad un’operazione di mercato in sinergia con due club di Serie A, o con il Cagliari o con la Sampdoria. È quanto riporta Goal.com, secondo cui la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Bryan Reynold, terzino dell’FC Dallas, club di MLS che nei giorni scorsi aveva reso nota un’offerta da parte della Roma. Nei prossimi giorni è previsto un contatto telefonico con la Juve, che punta su di lui, ma non per l’immediato. Il motivo è semplice, gli arrivi di Arthur e McKennie hanno occupato i posti per extracomunitari, per questo starebbe valutando un’operazione in sinergia o con il Cagliari, o con la Sampdoria