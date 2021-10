La Juventus punta a colmare prima possibile la lacuna più grande dell'ultima sessione di mercato: il centrocampista di qualità. E per farlo, ricorda Calciomercato.com, il direttore sportivo Cherubini punta soprattutto ad Aurelien Tchouameni, il classe 2000 del Monaco reduce da un'ottima prova in Ligue 1 contro il Bordeaux (gol e traversa, risultato finale 3-0) e che giovedì sera sarà di scena proprio all'Allianz Stadium con la sua Francia contro il Belgio nella semifinale di Nations League. Occasione perfetta per osservarlo da vicino, sempre che Deschamps lo faccia giocare naturalmente.

IL PREZZO - Tchouameni viene valutato 40 milioni di euro, più o meno il prezzo complessivo che la Juve pagherà al Sassuolo per Manuel Locatelli. Il piano bianconero è di sondare concretamente il terreno già a gennaio. In ogni caso, prima di poter avanzare offerte, bisogna vendere uno tra Aaron Ramsey e Weston McKennie.

L'ALTERNATIVA - Curiosamente, la stessa partita in cui ci sarà Tchouameni, vedrà a lui contrapposto il belga Axel Witsel, ben più grande di età (classe 1989) opportunità a parametro zero in quanto in scadenza di contratto col Borussia Dortmund.