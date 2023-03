Il portiere dell'Inter Onana ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset.'La vita è così, ci sono momenti belli e momenti brutti, credo che dobbiamo continuare a lavorare ancora di più per evitare per evitare tutto ciò. Però come dico sempre, quello che è passato è passato e non ha senso guardarsi indietro perché non si può cambiare ciò che è stato. Ora dobbiamo guardare a questo mese di aprile in cui abbiamo tante partite importanti, dobbiamo essere pronti perché sarà un periodo molto difficile. Dobbiamo dimostrare di avere carattere perché siamo giocatori di grandissimo livello che giocano in un gran club'.