@juventus On the road 2023

Da Torino a San Francisco, la Juventus ha pubblicato sui social il primo episodio della "serie" On the road 2023 raccontando e mostrando alcuni momenti dei primi giorni della nuova stagione. Protagonista Wojciech Szczęsny, ormai idolo dei tifosi bianconeri.Il saluto con i compagni, le visite mediche, il viaggio in aereo e i primi giorni in tournée con tanti momenti goliardici nel video qui sotto pubblicato dalla Juve su Tik Tok.