Ombre su Paulo Dybala, non solo sul mercato. L'attaccante argentino può lasciare la Juventus in caso di offerta importante in estate: almeno a tre cifre ma come riporta Tuttosport, i problemi dell'argentino sono anche in campo perché il problema muscolare accusato contro il Lione lo costringerà ad una pausa di 20-30 giorni facendogli così saltare la prima parte della preparazione. Pirlo dovrà fare a meno anche di Matthijs de Ligt che oggi si opera alla spalla a Roma e ne avrà, nel più ottimistico dei casi, almeno fino alla fine di ottobre.